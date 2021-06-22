Россияне назвали Сталина самым выдающимся человеком всех времен и народов

Социологи «Левада-Центра» попросили россиян назвать самых выдающихся людей всех времен и народов.

В первой пятерке оказались: Иосиф Сталин (39%), Владимир Ленин (30%), Александр Пушкин (23%), Петр I (19%) и Владимир Путин (15%).

Об этом сообщается на сайте »Левада-Центра».

Подобный опрос проводится уже в восьмой раз, и Сталин занимает в нем первое место в третий раз подряд.

В 1989 году первым был Ленин (72%), а Сталин не входил даже в первую десятку. Во время опросов в 1994, 1999 и 2003 годах первое место занимал Петр I (с небольшим отрывом от Ленина), в 2008 году первым единственный раз стал Пушкин, а с 2012 года первенство держит Сталин.

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