Зрителям на Олимпиаде в Токио запретят скандировать
За Японией сохраняется право усилить эти ограничения, вплоть до полного запрета на посещение стадионов.
Организаторы Олимпийских игр в Токио заявили, что количество зрителей, которые смогут смотреть соревнования на стадионах, будет ограничено в соответствии с правилами карантина, действующими в Японии. Это значит – до 50% мест на арене и не более 10 000 зрителей.
Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.
Зрители все время должны быть в масках, им запрещено громко говорить или скандировать. Рекомендуется избегать скоплений и заполнять места в шахматном порядке.
За Японией сохраняется право усилить эти ограничения, вплоть до полного запрета на посещение стадионов.
Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавирусной инфекции Игры перенесли на 2021-й. Они пройдут с 23 июля по 8 августа.
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