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02:28 22 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зрителям на Олимпиаде в Токио запретят скандировать

За Японией сохраняется право усилить эти ограничения, вплоть до полного запрета на посещение стадионов.

Организаторы Олимпийских игр в Токио заявили, что количество зрителей, которые смогут смотреть соревнования на стадионах, будет ограничено в соответствии с правилами карантина, действующими в Японии. Это значит – до 50% мест на арене и не более 10 000 зрителей.

Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

Зрители все время должны быть в масках, им запрещено громко говорить или скандировать. Рекомендуется избегать скоплений и заполнять места в шахматном порядке.

За Японией сохраняется право усилить эти ограничения, вплоть до полного запрета на посещение стадионов.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавирусной инфекции Игры перенесли на 2021-й. Они пройдут с 23 июля по 8 августа.

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Тэги: Олимпиада в Токио
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