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04:35 22 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия проиграла Дании с крупным счетом и покинула Евро-2020

Подопечные Черчесова имели в своем активе 3 балла, а вот датчане – 0. Однако шансы пройти в следующую стадию турнира у них были.

В матче третьего тура группового этапа Евро-2020 встретились сборные России и Дании, для которых победа в этом противостоянии имела важнейшее значение для выхода в плей-офф.

Подопечные Черчесова имели в своем активе 3 балла, а вот датчане – 0. Однако шансы пройти в следующую стадию турнира у них были, и команда Каспера Юльманна сполна им воспользовалась, одержав победу со счетом 4:1.

А в параллельном матче группы В сборная Бельгии обыграла Финляндию, и, таким образом, Дания сумела с тремя очками подняться на второе место в квартете и выйти в плей-офф. Россия же опустилась на четвертую строчку и завершила свое выступление на Евро-2020.

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Тэги: футбол, сборная России, Евро-2020
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