Як братів Дубінських шукає ФБР, а вони освоюють кошти на “Великому будівництві”

Не так давно президент США Джо Байден дорікнув Україні щодо її перспектив на членство в НАТО.

Не так давно президент США Джо Байден дорікнув Україні щодо її перспектив на членство в НАТО. Заявив напряму, що спочатку треба подолати корупцію, а вже потім можна говорити про вступ до НАТО. Дехто з представників партії «Слуг народу» не зрозумів – що там має на увазі американський керівник, ми ж тут в Україні весь час створюємо антикорупційні органи та боремося з корупцією, які до нас претензії?

Проте претензії, особливо від правоохоронців та посадовців з США, і справді можуть бути. Показати це можна на прикладі таких собі Леоніда та Володимира Дубінських, яких ФБР США вже майже 10 років розшукує за звинуваченнями у фінансових махінаціях. Там, у США, братам Дубінським загрожує по 30 років ув’язнення. Проте в Україні вони – успішні бізнесмени. Причому настільки успішні, що не ховаючись отримують підряди за програмою «Велике будівництво» на мільярди гривень.

Головне – свої люди у владі

Для тих, хто ніколи нічого не чув про братів Дубінських, треба трохи пояснити. Бо на Дніпропетровщині вислів «брати Дубінські» – це не просто про родинні стосунки. Так тут називають приватну корпорацію з десятків фірм, що наче спрут оплутали комунальну та будівельну сфери області.

Головний бенефіціар цієї неформальної корпорації – Володимир Дубінський. Як він сам зізнавався, в нього давні дружні стосунки з губернатором області Валентином Резніченко. Тож не дивно, що фірми, пов’язані з братами Дубінськими, постійно отримують підряди як в області, так і в самому Дніпрі.

Наприклад, тільки одне підприємство – ТОВ «Будінвест інжиніринг», що входить у мережу компаній братів Дубінських – за даними системи Прозоро, отримало за останні 6 років підрядів на 8,2 мільярда гривень. Причому більше половини цієї суми – лише у березні-червні цього року.

Це везіння для ТОВ «Будінвест інжиніринг» за дивними обставинами збіглося з призначенням заступником голови Дніпропетровської ОДА такого собі Максима Беспальчука.

Маловідомий за межами області уродженець Кам’янського Беспальчук за 10 років встиг змінити таку ж кількість місць роботи. Ніде довго не затримувався, аж допоки не попав в орбіту братів Дубінських. І тут Беспальчуку, як то кажуть – поперло.

У 2015 році він стає депутатом міськради Кам’янського від партії «Народний контроль», яку на тих виборах у місті фінансував Володимир Дубінський. Далі Беспальчук очолює у міськраді комісію з житлово-комунального господарства. В цей самий час компанії братів Дубінських повністю брали під монопольний контроль усю сферу ЖКГ міста.

Після цього Беспальчук вже працює винятково на керівних посадах у фірмах братів Дубінських, це легко перевірити по його біографії на сайті Дніпропетровської ОДА . Останнє місце роботи перед призначенням в ОДА – директор у громадській організації «Спортивна академія «Прометей». Це ще один цікавий проект Володимира Дубінського. Бо поки в США його розшукує ФБР, в Україні він спокійно став власником кількох команд вищої ліги з баскетболу та волейболу. Під його патронат потрапила навіть національна збірна України з волейболу.

Велике будівництво братів Дубінських

Як зазначено вище, у січні 2021 року Максима Беспальчука призначають відразу заступником голови Дніпропетровської ОДА. Це при тому, що до цього за всю свою трудову діяльність цей кадр Дубінських ніколи не працював ані на державних посадах, ані в органах місцевого самоврядування. Але чому тут дивуватись, коли сам губернатор посприяв цьому призначенню.

І вже з березня цього року у фірми Дубінських відкривається «друге дихання» на тендерах, що проводить Департамент ЖКХ обладміністрації. За чотири місяці ТОВ «Будінвест інжиніринг» виграє тендери на ремонт та обслуговування доріг майже на 1,8 мільярди гривень. Більшу частину цих ремонтів на сайті Дніпропетровської ОДА рекламують, як такі, що виконуються за президентської програмою «Велике будівництво».

Не відстає від Дніпропетровської ОДА і Служба автодоріг у Дніпропетровській області. Тут за цей же час фірма ТОВ «Будінвест інжиніринг» виграла тендерів на 2,4 мільярда гривень. Разом тільки по цих двох напрямках за чотири місяці фірма підписала договорів на 4,2 мільярда гривень – більше, ніж ця компанія зробила за попередні 5 років.

Звичайна «прокладка»

Відомий в Україні сайт «Наші гроші», що моніторить державні закупівлі, відверто називає ТОВ «Будінвест інжиніринг» – прокладкою братів Дубінських. Адже це і не дивно, бо фірма практично не має власної техніки для виконання всіх цих робіт.

Наприклад, за програмою «Велике будівництво» це підприємство на всіх виграних тендерах із власної техніки задекларувала лише дрібне ручне обладнання, на кшталт піскоструйки чи ручної машини дря дорожньої розмітки. Уся важка техніка для ремонту доріг, начебто, взята в оренду. Проте з договорів оренди техніки видно, що бралася вона у інших фірм, пов’язаних з братами Дубінськими.

Більше того, ТОВ «Будінвест інжиніринг» неодноразово фігурувало у кримінальних справах, як з приводу неякісних ремонтів автодоріг, так і за підозрою у відмиванні коштів. Наприклад, у листопаді 2019 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу № 62019170000001201 . За цією справою ДБР підозрювало посадовців Дніпропетровської ОДА у змові з ТОВ «Будінвест інжиніринг» з метою відмивання коштів на будівництві доріг області.

Трохи раніше цю ж фірму по кримінальній справі № 32018040000000022 правоохоронці підозрювали у відмиванні коштів через цілу мережу підприємств з ознаками фіктивності.

Американське досьє на братів Дубінських

Наївно вважати, що коли наші міжнародні партнери кажуть про корупцію, то вони не бачать, що відбувається в Україні. Особливо в таких випадках, як от з фірмами братів Дубінських. Адже це не перша скандальна ситуація, в якій фігурують підприємства, що пов’язують з ними. Про це написані десятки журналістських розслідувань, відкрита не менша кількість кримінальних справ.

Тим більше, що в ФБР США достатньо власних підстав вимагати притягнення до відповідальності Дубінських за афери з будівництвом житла в Сакраменто.

Ця гучна справа, яка з 2009 року розглядається в одному з судів США, налічує понад 40 000 сторінок документів і доказів. Кілька співучасників уже отримали вироки, проте самі брати Дубінські з того часу переховуються в Україні. Тож з 2012 року Володимир та Леонід Дубінські офіційно оголошені у розшук на сторінці ФБР, як найбільш розшукувані особи.

В США брати Дубінські так само створили мережу будівельних компаній та обіцяли приватним інвесторам величезний прибуток. Проте, зібравши 17 мільйонів доларів США у майже 70 приватних інвесторів, фірми Дубінських почали оголошувати себе банкрутами. Загальну суму боргів будівельної піраміди Дубінських оцінюють у 52 мільйони доларів, у тому числі 5,3 мільйона доларів – перед Bank of America. Розслідуванням афери займалися ФБР та американська податкова.

Ділові видання США неодноразово писали про цей скандал. Наприклад, що брати Дубінські підробляли фінансові гарантії та документи фінансової поруки. Або про те, як фірми Дубінських перепродували одна одній перспективні земельні ділянки та будинки, аби завищити ціни. Залучали до цього навіть власних родичів, які, на відміну від братів, визнали свою провину перед американським правосуддям.

Та, виявляється, наше українське правосуддя не спроможне притягти Дубінських до відповідальності навіть попри очевидні докази та відкриті кримінальні справи.

Вже багато років правоохоронці – починаючи від Національної поліції України, закінчуючи Генпрокураторую – надають лише відписки. Як-от свого часу прокуратура за керівництва Юрія Луценка писала на запит колишнього нардепа Віталія Купрія, що не може встановити місцезнаходження братів Дубінських.

Тоді як Володимир Дубінських не від кого не ховається, роздає центральним ЗМІ розлогі інтерв’ю про своє меценатство чи підтримку збірної України з волейболу, і з задоволенням позує на фотосесіях.

То, може, зараз, коли вже Рада з національної безпеки та оборони зайнялася проблемами олігархів чи «ворів у законі», час звернути увагу і на ось таких сумнівних ділків? Аби потім було що справді відповідати нашим заокеанським партнерам про те, як в Україні поборюють корупцію.