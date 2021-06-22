Трамп в Берлине открыл магазин с психоделиками — там продают аналог ЛСД

Идея продавать 1CP-LSD пришла к Карлу Трампу после того, как он сам легально покупал его для лечения депрессии.

Карл Трамп, который утверждает, что является родственником бывшего президента США, открыл в Берлине легальный магазин по продаже психоделиков. Он торгует веществом 1CP-LSD — аналогом ЛСД, пока еще не запрещенным в Германии.

Идея продавать 1CP-LSD пришла к Трампу после того, как он сам легально покупал его для лечения депрессии. «Я потерял много денег из-за скачка курса криптовалют. Девушка бросила меня. Я всерьез думал, что моя жизнь разрушена», — говорит Карл.

Он пробовал антидепрессанты и терапию. Но по-настоящему справиться с депрессией ему помог психоделический ретрит в Нидерландах. «ЛСД позволил мне увидеть перспективу, и я подумал, что хочу поделиться этим опытом», — объясняет Трамп.

Немец обратился к юристу и получил документ, подтверждающий легальность продажи 1CP-LSD. После этого — открыл интернет-магазин, запустил телеграм-канал и начал копить на аренду помещения.

В марте Трамп смог открыть в Берлине небольшой магазин, ежедневно в нем собираются очереди. По словам Карла, психоделики — нишевый рынок в городе техно-вечеринок, где предпочитают психостимуляторы. Но во время карантина и периода самоизоляции спрос на ЛСД заметно вырос.

Правда, совсем скоро у бизнеса Трампа могут начаться проблемы — в конце недели Германия планирует внести 1CP-LSD в список запрещенных препаратов. Карл надеется, что его поставщик из Нидерландов создаст новый аналог психоделика.

В противном случае он планирует перенести интернет-магазин в любую страну, где препарат будет еще законным.

1CP-LSD — недавно изобретенный и еще малоизученный дизайнерский наркотик. Считается, что он преобразуется в ЛСД непосредственно в человеческом организме. Большинство правительств не успели запретить новый препарат.

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