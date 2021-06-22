Пенсии в 2021 году пересчитают

Повышение пенсий в 2021 году украинским пенсионерам следует ожидать с 1 июля, с 1 октября и с 1 декабря.

В Украине до конца года еще несколько раз будут пересчитаны пенсии. При этом ближайшее повышение пройдет 1 июля, сообщается на сайте Пенсионного фонда.

ПФУ опубликовал календарь пересчетов, согласно которому с 1 июля будут пересчитаны пенсии, поскольку ожидается повышение прожиточного минимума. Планируется увеличение минимальной пенсии по возрасту и доплата за стаж сверх нормы.

Также в июле доплату в размере 100 гривен получат те, кто вышел на пенсию в 2020 году и чьи выплаты не повышались и не индексировались.

С 1 октября текущего года пенсионеры 75+ будут получать доплату до 400 гривен. При этом минимальная пенсия у этой категории с октября будет на уровне 2,5 тысяч гривен.

С 1 декабря в связи с очередным повышением прожиточного минимума снова будет увеличен размер минимальной пенсии по возрасту, повысятся доплаты за стаж сверх нормы и связанные с прожиточным минимумом доплаты, надбавки и повышения.

Добавим, что с 1 декабря в Украине будет повышена минимальная заработная плата с шести тысяч до 6,5 тысяч гривен. За этим последует и увеличение минимальной пенсии для пенсионеров старше 65 лет – до 2,6 тысяч гривен.

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