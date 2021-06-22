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Главная » Украина » Экономика
13:30 23 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Названа причина падения экономики в Украине

Падение ВВП в начале года вызвано локдаунами и низкой экономической активностью, характерной для этого периода.

В украинском правительстве озвучили причину падения экономики страны в начале 2021 года. Реальный валовый внутренний продукт упал из-за локдаунов, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Минэкономики по сокращению ВВП.

«По данным Госстата, по итогам первого квартала 2021 года сезонно скорректированный ВВП уменьшился на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Падение ВВП в I квартале 2021 года вызвано, прежде всего, введением зимнего и региональных весенних локдаунов, а также низкой экономической активностью, которая традиционно наблюдается в начале года», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что больше всего подверглись сокращению инвестиции – из-за сохранения неопределенности (минус 4,9%) и экспорт (минус 4,7%) – из-за медленного восстановления мирового спроса в условиях значительного роста цен на сырьевых рынках.

«Динамика ВВП за I квартал 2021 года соответствует ранее прогнозируемым тенденциям. Однако по итогам II квартала 2021 года ожидается, что ВВП выйдет на позитивный тренд», – добавили в министерстве.

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Тэги: Украина, ввп, локдаун, падение экономики
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