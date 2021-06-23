Через десять лет Audi будет выпускать только электромобили

Все новые модели будут электромобилями с 2026 года, а к 2033 свернут производство традиционных авто.

Немецкий автоконцерн Audi полностью откажется от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Все новые модели будут электромобилями с 2026 года, а к 2033 свернут производство традиционных авто. Об этом объявил глава концерна Маркус Дюзманн на климатической конференции в Берлине, сообщается на сайте компании.

Ожидается, что уже к 2025 году в линейке Audi будет более 20 моделей электромобилей. При этом производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания предполагается постепенно свернуть к 2033 году. Впрочем, в связи с высоким спросом в Китае такие машины, возможно, продолжат выпускать на местных партнерских заводах и после 2033 года, допустил глава Audi.

«Я не верю в силу запретов, я верю в успешность технологий и инноваций», – добавил он.

Указано, что с новыми моделями e-tron GT, RS e-tron GT, Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron Audi уже в 2021 году выпустит больше электромобилей, чем моделей с двигателями внутреннего сгорания.

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