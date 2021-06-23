РПЦ осудила планы по чипированию россиян
Чипирование не принесет счастья человечеству. Идея вживлять в мозг людей микрокомпьютеры для передачи информации с внешних устройств не соотносится с замыслом божьим.
«Мне представляется, что это вряд ли как-либо соотносится с замыслом божьим о человеке, потому что человек создан совершенным, и попытки его улучшить с помощью электронных устройств, на мой взгляд, превратят его из человека в подобие кибернетического организма», — считает зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
По его мнению, исключение составляют медицинские цели, когда в тело человека вживляются устройства, такие как кардиостимуляторы, которые сохраняют жизнь. В то время как микрокомпьютеры вживляются в человека с целью расширить возможности человека.
Ранее сообщалось, что в России разрабатывают программу, в рамках которой предлагается вживлять в мозг людей микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств. Документ был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным еще в марте. На новую федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» до 2029 года необходимо 54 млрд рублей.
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