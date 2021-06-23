Опасный штамм Дельта уже в Украине

Два случая «индийской» мутации коронавируса подтвердили у двух человек, приехавших из России.

В Украине зафиксировано по меньшей мере два случая коронавируса типа Дельта. Об этом в среду, 23 июня, заявил глава СНБО Алексей Данилов в интервью ТСН.

По его словам, два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка – 16 лет, которые недавно вернулись из России. Они госпитализированы, их состояние стабильное.

«У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, 2 частных и 2 государственных, у нас нет именно тестов, которые обнаруживают индийский штамм, мы обратились к ВОЗ», – сообщил Данилов.

Он не исключил, что может быть полностью остановлено сообщение с некоторыми странами из-за данного штамма коронавируса.

Тэги: снбо, вакцинация, covid-19, COVID-штамм Дельта