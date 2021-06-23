Украина запретила гражданам четырех стран въезд без ПЦР-теста

В Украине зарегистрированы два случая инфицирования индийским COVID-штаммом Дельта. Эта мутация выявлена более чем 90 странах мира.

Кабинет министров Украины принял решение о запрете въезда на территорию страны приезжающих из четырех государств без прохождения ПЦР-тестирования. Решение вступает в силу с 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Гражданам, прибывшим из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации, Португальской Республики, запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV- 2, проведенного непосредственно в пунктах пропуска», – говорится в сообщении.

По словам главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, в Украине уже зарегистрированы два случая инфицирования индийским штаммом Дельта.

Тэги: вакцинация, covid-19, SARS-CoV-2, COVID-штамм Дельта