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05:24 24 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ПАСЕ приняла резолюцию о нарушениях Россией прав крымских татар

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов поддержала резолюцию «Нарушения прав человека, совершенные против крымских татар в Крыму».

Как сообщил вице-президент ПАСЕ, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, решение поддержали 73 делегата, против высказались 17.

«Резолюция ПАСЕ о крымских татарах принята!» – написал Мережко.

Комитет ПАСЕ по равенству и недискриминации принял большинство поправок к резолюции в отношении крымских татар от украинской делегации. Эти правки сделали резолюцию еще жестче, подчеркнули политические причины преследований со стороны российской власти.

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Тэги: права человека, крымские татары, ПАСЕ
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