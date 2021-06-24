ПАСЕ приняла резолюцию о нарушениях Россией прав крымских татар
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов поддержала резолюцию «Нарушения прав человека, совершенные против крымских татар в Крыму».
Как сообщил вице-президент ПАСЕ, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, решение поддержали 73 делегата, против высказались 17.
«Резолюция ПАСЕ о крымских татарах принята!» – написал Мережко.
Комитет ПАСЕ по равенству и недискриминации принял большинство поправок к резолюции в отношении крымских татар от украинской делегации. Эти правки сделали резолюцию еще жестче, подчеркнули политические причины преследований со стороны российской власти.
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Об этом сообщил глава украинской делегации Владимир Арьев. Зв необходимость подготовки этой резолюции проголосовал мониторинговый комитет ПАСЕ.
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Стелла Кириакидес призвала Россию отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа.
«Турция продолжит поддерживать благополучие наших крымско-татарских братьев на их родине и отслеживать развитие событий в регионе», – подчеркивается в заявлении МИД Турции.