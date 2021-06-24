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06:14 24 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Основатель McAfee покончил с собой в тюрьме

Программиста и бизнесмена Джона Макафи нашли мертвым в испанской тюрьме, где он находился после ареста по запросу США.

По предварительным данным, Макафи совершил самоубийство. Об этом в среду, 23 июня, сообщило издание País со ссылкой на источники в полиции.

Ранее Национальный суд Испании одобрил экстрадицию бизнесмена в США, где его обвиняют в неуплате налогов. Выступая на слушаниях, 75-летний Макафи заявил, что если его выдадут Штаты, то он «почти точно проведет конец жизни в тюрьме».

По данным País, основатель McAfee совершил самоубийство в тюрьме в муниципалитете Сант-Эстеве-Сесровирес (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония). Тело Макафи обнаружили в его камере. Медики пытались провести реанимацию, но не смогли его спасти.

Ранее сообщалось, что Макафи разыскивался США за налоговое преступление и предстал перед дежурным судьей 4 октября. В прокуратуре подчеркивали, что Макафи получил миллионы долларов путем операций с криптовалютой за проведение консультаций и за платные выступления, однако, не представил налоговые декларации.

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Тэги: самоубийство
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