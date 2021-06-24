Меркель выступила за прямой диалог ЕС с Россией

Евросоюзу нужно отвечать на провокации России «совместными и едиными усилиями», отметила канцлер ФРГ.

Евросоюзу нужно добиться прямого диалога с руководством Россией, но при этом выработать единый подход к провокациям со стороны Москвы. Об этом сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в бундестаге в четверг, 24 июня.

«По моему мнению, мы, Европейский союз, должны искать прямого контакта с Россией и российским президентом», – заявила Меркель.

При этом она упомянула недавно прошедший саммит президентов США и РФ в Швейцарии. Меркель приветствовала факт этих переговоров, но указала, что «недостаточно, когда президент США говорит с президентом РФ», пояснив, что ЕС тоже не должен устраняться от диалога.

В то же время Меркель подвергла критике нынешний подход ЕС к провокациям со стороны РФ.

«События последних месяцев ясно показали не только Германии, что неправильно реагировать на российские провокации нескоординированным образом», – сказала она, отметив, что на подобные действия ЕС нужно отвечать «совместными и едиными усилиями».

По ее словам, также необходимо научиться противостоять гибридному наступлению России.

«В то же время на повестке дня должны быть общие стратегические интересы (c Россией – ред.), к примеру, область защиты климата и, конечно, сфера мира и безопасности, урегулирование ситуации в Ливии и Сирии», – отметила канцлер.

Накануне Financial Times сообщила со ссылкой на дипломатические источники, что Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон считают нужным обдумать возможность в будущем организации саммита ЕС на уровне глав государств и правительств с участием президента РФ Владимира Путина.

По данным газеты, в Берлине пришли к выводу, что саммит РФ-США в Женеве – образец того, как можно оживить отношения с Россией.

«Меркель регулярно проводит переговоры с Путиным, однако призывает найти формат, который позволит ЕС вместе обратиться к России», – говорится в статье.

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