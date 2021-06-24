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17:06 24 Июня 2021 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Макрон призвал возобновить контакты ЕС с Россией

Идею о проведении саммита с РФ поддержали Австрия и Нидерланды. Главы правительств Литвы и Латвии считают ее уступкой Кремлю.

Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита Евросоюза заявил о необходимости наладить диалог с Россией для безопасности всего континента. Об этом 24 июня сообщило агентство ТАСС.

«Мы не можем мириться с отсутствием диалога с Россией. <…> В этом диалоге необходимо защищать интересы европейских стран и делать это с требовательностью», – подчеркнул французский лидер.
По его словам, контакты с Россией необходимы «для стабильности всего европейского континента». При этом ЕС не отступит от своих ценностей и интересов.

«Это лучше, чем реагирование на каждый отдельный случай», – указал Макрон.

Он также выразил надежду что у Евросоюза «сложится требовательный и амбициозный диалог с Россией, при координации и единстве внутри ЕС».

Ранее о важности прямого диалога с РФ высказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Немецко-французское предложение поддержал канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Я очень рад, что наконец-то есть движение в направлении диалога с Россией. Некоторое время назад состоялся саммит Байдена с Путиным. Тогда я не только приветствовал этот саммит, но также требовал, что должен состояться разговор между Евросоюзом и Россией. Мы ближе к России, географически ближе, чем США, мы не можем ограничиться тем, чтобы наблюдать, как Россия и США ведут диалог», – отметил он по прибытии в Брюссель.

Курц также добавил, что многие темы, в частности Украина, касаются ЕС больше, чем США.

Как указал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, он не против возможной встречи президента России Владимира Путина с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, однако сам в ней участвовать не будет из-за дела MH17.

Негативно восприняли идею Макрона и Меркель о сближении с РФ главы правительств Литвы и Латвии.

«Попасть в ловушку один-два раза может быть несчастьем, но постоянно попадать в нее просто безответственно! Предложение восстановить саммиты ЕС с участием Кремля в то время, когда режим Путина становится все более и более тоталитарным, только докажет Кремлю, что насилие себя оправдывает», – написала премьер Литвы Ингрида Шимоните в Twitter.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что диалог Евросоюза с РФ возможен только после решения проблем Крыма и Донбасса.

«Если мы хотим открыть диалог с Россией на уровне лидеров, необходимы конкретные шаги с российской стороны. Диалог прекратился в 2014 году на фоне незаконной аннексии Крыма. На Донбассе продолжаются боевые действия. Это проблемы, которые следует решить, и тогда мы можем говорить с Россией «, – подчеркнул он.
Напомним, Украина выразила обеспокоенность по поводу возможного возобновления саммитов Евросоюза и РФ. Киев считает приостановку политического диалога с Москвой частью политики санкций ЕС.

В Кремле позитивно восприняли инициативу Брюсселя по созданию механизма диалога.

Источник:
Тэги: Россия, ес, Кремль, макрон
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