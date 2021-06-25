На Чехию обрушился торнадо – есть жертвы
Из-за сильного ветра и торнадо, который в четверг, 24 июня, обрушился на Южноморавский край, пострадали 150 человек, включая детей.
Отмечается, что основной удар стихии пришелся на семь населенных пунктов региона. При этом в некоторых селах уничтожена половина зданий. Под завалами домов находятся люди.
«Остались только стены домов, без крыш и окон. Костел также остался без крыши и колокольни. Автомобили были брошены торнадо на коттеджи. У сельской школы нет фасада и крыши. Вырваны с корнями столетние липы и ели», – рассказал староста села Грушки.
Как сообщили спасатели, кроме раненных, есть и погибшие, однако точное их число пока неизвестно.
По данным телеканала, спасатели и пожарные из Австрии и Словакии прибыли на помощь чешским коллегам. В частности, Австрия направила в регион более 30 машин скорой помощи и реанимации, спасателей и два вертолета.
Метеорологи отмечают, что торнадо является исключительным для этих земель явлением. Размеры нанесенного им ущерба уточняются.
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