В Швейцарии мертвый пассажир шесть часов ездил в трамвае

Житель швейцарского города Цюрих скончался в трамвае по пути на работу. Его тело в течение шести часов находилось в общественном транспорте.

«У отца случилась остановка сердца. Лишь по прошествии шести часов одна из пассажирок сообщила кондуктору о том, что в транспорте находится человек без признаков жизни», – рассказал сын умершего 64-летнего мужчины.

На место прибыли полиция и медики, которые констатировали смерть человека.

Дети скончавшегося пассажира решили предать огласке данный факт, чтобы привлечь внимание к проблеме дефицита «гражданского мужества».

«Меня очень печалит невнимание людей друг к другу. Мне до сих пор не верится, что такое возможно. В наше время люди слишком сосредоточены на себе и даже не замечают того, что происходит вокруг», – сказал сын умершего.

В транспортной компании Цюриха и в полиции об инциденте знают. По словам пресс-секретаря полиции Даниэлы Тоблер, была предпринята попытка вернуть мужчину к жизни, когда поступил сигнал.

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