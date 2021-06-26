ООС: погиб военный, ВСУ открыли ответный огонь
У Майорска по украинским позициям вели огонь со станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки украинские военные зафиксировали 12 нарушений режима прекращения огня. За текущие сутки – два нарушения «тишины», погиб военный ВСУ, говорится в утренней сводке штаба ООС 26 июня.
В районе Водяного на Приазовье позиции Объединенных сил были трижды обстреляны из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Неподалеку Золотого-4 по украинским военным вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
«В сторону Гранитного российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из минометов 120-го калибра. Неподалеку Песков враг трижды открывал огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов», – говорится в сообщении.
У Майорска по украинским позициям вели огонь со станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе населенных пунктов Екатериновка и Авдеевка были зафиксированы пролеты беспилотников типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
По состоянию на 7:00 утра 26 июня зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
Вблизи населенного пункта Пески по позициям военнослужащих дважды вели огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
«В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью», – говорится в сообщении.
Украинские военные отвечали на обстрелы, подчеркнули в штабе ООС.
Новости по теме
Гражданские лица погибали и получали ранения из-за подрывов во время повседневных занятий.
По официальным данным более 33 тысяч детей на Донбассе имеют статус пострадавших, заявили в прокуратуре.
Несколько мужчин зашли в школу с оружием и начали стрелять. Один из стрелков выпрыгнул из окна, его задержали.