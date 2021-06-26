В Черное море вошел эсминец США

В учениях Sea Breeze примет участие 21 страна с шести континентов, в их числе Украина, Британия, Франция, Грузия Польша.

Ракетный эсминец USS Ross 26 июня вошел в акваторию Черного моря, чтобы принять участие в учениях Sea Breeze, сообщило военно-морское ведомство США.

«Ross присоединится к 31 кораблю в Черном море для участия в морской части Sea Breeze 2021″, – говорится в заявлении ведомства. Объединенный флот отработает ведение боя на море, суше и воздухе.

В учениях примет участие 21 страна с шести континентов, в их числе Украина, Британия, Франция, Грузия Польша. Государства предоставили пять тысяч военнослужащих, 32 корабля, 40 самолетов и 18 групп спецназначения и водолазов, также принимающих участие в маневрах, сообщили в Шестом флоте США.

«Участие американского военного корабля Ross в морских учениях Sea Breeze в этом году является ощутимой демонстрацией поддержки США Украиной и сейчас необходимо как никогда», – заявила временный поверенный в делах посольства США в Украине Кристина Квин, сообщает военно-морское ведомство.

Учения Sea Breeze пройдут в этом году уже в 21 раз.

Тэги: США, черное море, Sea Breeze, USS Ross