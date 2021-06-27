Возле турецкого курорта Мармарис горят леса

Масштабные пожары вспыхнули в лесных массивах вблизи отелей и поселений в прибрежном районе Ичмелер после того как температура поднялась выше сезонных норм.

Пожарные средиземноморской турецкой провинции Мугла борются с лесными пожарами, вспыхнувшими 27 июня возле известного курорта Мармарис, сообщает Hurriyet.

Масштабные пожары вспыхнули в лесных массивах вблизи отелей и поселений в прибрежном районе Ичмелер после того как температура поднялась выше сезонных норм.

Быстрому распространению огня по региону способствует ветер. Губернатор Муглы Орхан Тавли заявил, что ветер в регионе осложняет усилия пожаротушение.

Огонь даже перекинулся на пришвартованную у берега яхту стоимостью 2 миллиона турецких лир – она ​​сгорела дотла.

В МИД Украины сообщили, что министр Дмитрий Кулеба поручил консульству Украины в Анталии держать ситуацию на особом контроле.

«Вблизи города Мармарис в Турции продолжается масштабный лесной пожар. К тушению привлечены вертолеты и спецтехника. Пострадавших среди гражданских, в том числе украинцев, нет. Дмитрий Кулеба поручил консульству Украины в Анталии держать ситуацию на особом контроле «- написал в Twitter пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Метеорологическое ведомство страны подтвердило, что прошлый месяц был самым теплым за последние 51 год в Турции, предупреждая, что в ближайшие дни температура может возрасти.

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