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04:11 28 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Народ в КНДР горюет, оттого что Ким Чен Ын похудел

Северокорейское телевидение признало, что Ким Чен Ын похудел, выпустив сюжет о том, что состояние его здоровья вызывает беспокойство в Пхеньяне.

На государственном северокорейском телевидении появилось интервью на эту тему.

«Люди были очень убиты горем, увидев, что уважаемый генеральный секретарь выглядит похудевшим. Все говорят, что они плакали», — заявил северокореец во время этого интервью.

В начале июня Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике, проведя заседания Политбюро восьмого Центрального комитета Трудовой партии. СМИ отмечали, что на фотографиях с этого заседания северокорейский лидер выглядит заметно похудевшим. В частности видно, что Ким Чен Ын плотнее, чем обычно затянул ремешок наручных часов.

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Тэги: КНДР, Ким Чен Ын, похудение
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