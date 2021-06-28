Народ в КНДР горюет, оттого что Ким Чен Ын похудел
Северокорейское телевидение признало, что Ким Чен Ын похудел, выпустив сюжет о том, что состояние его здоровья вызывает беспокойство в Пхеньяне.
На государственном северокорейском телевидении появилось интервью на эту тему.
«Люди были очень убиты горем, увидев, что уважаемый генеральный секретарь выглядит похудевшим. Все говорят, что они плакали», — заявил северокореец во время этого интервью.
В начале июня Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике, проведя заседания Политбюро восьмого Центрального комитета Трудовой партии. СМИ отмечали, что на фотографиях с этого заседания северокорейский лидер выглядит заметно похудевшим. В частности видно, что Ким Чен Ын плотнее, чем обычно затянул ремешок наручных часов.
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Лидер Северной Кореи долгое время не появлялся на публике, а когда, наконец, поучаствовал в публичном мероприятии, то оказалось, что он сильно похудел.