Партия Макрона проиграла на региональных выборах во Франции
Во Франции партия президента Эмманюэля Макрона «Вперед, Республика!» проиграла на региональных выборах, как и партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».
Победу получили правые республиканцы и – в меньшей степени – левые социалисты, сообщает Le Monde.
В единственном регионе, где кандидат партии Ле Пен Тьерри Мариани имел шансы на победу, он был побит соперником-республиканцем Рено Мюзелье: по первым подсчетам, 57% против 43%.
В центральном регионе Иль-де-Франс представительница правых Валери Пекресс победила объединенных левых с 44,9% против 33,3%. Баллотировавшийся здесь кандидат от «Национального объединения» Жордан Барделла набрал лишь 11,4%.
Ни одним удачным результатом не может похвастаться и правящая партия Макрона «Вперед, Республика!»
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