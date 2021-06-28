Партия Макрона проиграла на региональных выборах во Франции

Во Франции партия президента Эмманюэля Макрона «Вперед, Республика!» проиграла на региональных выборах, как и партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

Победу получили правые республиканцы и – в меньшей степени – левые социалисты, сообщает Le Monde.

В единственном регионе, где кандидат партии Ле Пен Тьерри Мариани имел шансы на победу, он был побит соперником-республиканцем Рено Мюзелье: по первым подсчетам, 57% против 43%.

В центральном регионе Иль-де-Франс представительница правых Валери Пекресс победила объединенных левых с 44,9% против 33,3%. Баллотировавшийся здесь кандидат от «Национального объединения» Жордан Барделла набрал лишь 11,4%.

Ни одним удачным результатом не может похвастаться и правящая партия Макрона «Вперед, Республика!»

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