Чехия выставила России счет за взрывы на складах боеприпасов

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек в понедельник, 28 июня, вручил послу Российской Федерации Александру Змеевскому дипломатическую ноту.

В этой ноте Чехия требует полностью компенсировать ущерб от взрыва и призывает российскую сторону начать переговоры по данному вопросу.

Сумма ущерба оценивается в 650 млн крон, или около 25,5 млн евро.

У чешских властей есть обоснованные подозрения в причастности российских спецслужб к взрыву склада с боеприпасами в селе Врбетице на востоке страны в октябре 2014 года, в результате которого погибли два человека.

По неофициальной информации, взрыв устроили, чтобы боеприпасы не продали Украине.

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