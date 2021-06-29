Чехия выставила России счет за взрывы на складах боеприпасов
Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек в понедельник, 28 июня, вручил послу Российской Федерации Александру Змеевскому дипломатическую ноту.
В этой ноте Чехия требует полностью компенсировать ущерб от взрыва и призывает российскую сторону начать переговоры по данному вопросу.
Сумма ущерба оценивается в 650 млн крон, или около 25,5 млн евро.
У чешских властей есть обоснованные подозрения в причастности российских спецслужб к взрыву склада с боеприпасами в селе Врбетице на востоке страны в октябре 2014 года, в результате которого погибли два человека.
По неофициальной информации, взрыв устроили, чтобы боеприпасы не продали Украине.
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Такой жест необходим для демонстрации солидарности с Чехией в связи с причастностью России к взрыву склада с боеприпасами в Врбетице.
Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь главного прокурора Сийка Милева, пишет местное издание BTV.
17 марта Чехия объявила о высылке 18 сотрудников российского посольства, которые были идентифицированы как офицеры российской разведки.