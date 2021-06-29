Четыре часа тренировок в неделю помогают женщинам чаще испытывать оргазм
При этом усиленная нагрузка, наоборот, ухудшает сексуальную жизнь.
Четыре часа спортивных тренировок в неделю повышают либидо женщин, помогают им быстрее возбуждаться и чаще испытывать оргазм. При этом усиленная нагрузка, наоборот, ухудшает сексуальную жизнь.
К таким выводам пришли ученые из Университета Флоренции в ходе исследования с участием 322 женщин. В основном им было 40-45 лет.
Женщины ответили на вопросы об интимной жизни и физической активности, а также прошли ультразвуковое сканирование клитора — ученые измеряли уровень притока крови к нему.
Оказалось, те, кто занимается спортом меньше часа в неделю, очень часто не получают удовольствия от полового акта и испытывают проблемы с влечением.
У тех, кто тренировался шесть и больше часов в неделю, сексуальная жизнь была так себе. Женщины жаловались на отсутствие оргазма, сильного возбуждения и интереса к близости.
Участницы исследования, посвящавшие спорту четыре-шесть часов в неделю или 35-50 минут в день, были максимально удовлетворены сексом.
Ученые частично объясняют результаты исследования связью между сексуальной жизнью женщины и ее восприятием собственного тела.
Низкий уровень физической активности может привести к набору веса. Это подрывает уверенность в себе и разрушает личную жизнь.
Женщины, которые слишком много занимаются спортом, чаще недовольны своим телом или имеют психологические проблемы, снижающие интерес к сексу.
Новости по теме
«Мы не можем поставить под угрозу безопасность наших потребителей и наших людей», – говорится в сообщении компании.
Создатели Lybrido полагают, что лекарство приобретет большую популярность среди женщин, пребывающих длительное время в браке, ведь у них, как правило, отмечается снижение полового влечения.
Далеко не все женщины во время секса испытывают оргазм. Однако многие представительницы слабого пола так искусно его симулируют, что мужчины часто ни о чем не догадываются…