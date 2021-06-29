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20:00 29 Июня 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Четыре часа тренировок в неделю помогают женщинам чаще испытывать оргазм

При этом усиленная нагрузка, наоборот, ухудшает сексуальную жизнь.

Четыре часа спортивных тренировок в неделю повышают либидо женщин, помогают им быстрее возбуждаться и чаще испытывать оргазм. При этом усиленная нагрузка, наоборот, ухудшает сексуальную жизнь.

К таким выводам пришли ученые из Университета Флоренции в ходе исследования с участием 322 женщин. В основном им было 40-45 лет.

Женщины ответили на вопросы об интимной жизни и физической активности, а также прошли ультразвуковое сканирование клитора — ученые измеряли уровень притока крови к нему.

Оказалось, те, кто занимается спортом меньше часа в неделю, очень часто не получают удовольствия от полового акта и испытывают проблемы с влечением.

У тех, кто тренировался шесть и больше часов в неделю, сексуальная жизнь была так себе. Женщины жаловались на отсутствие оргазма, сильного возбуждения и интереса к близости.

Участницы исследования, посвящавшие спорту четыре-шесть часов в неделю или 35-50 минут в день, были максимально удовлетворены сексом.

Ученые частично объясняют результаты исследования связью между сексуальной жизнью женщины и ее восприятием собственного тела.

Низкий уровень физической активности может привести к набору веса. Это подрывает уверенность в себе и разрушает личную жизнь.

Женщины, которые слишком много занимаются спортом, чаще недовольны своим телом или имеют психологические проблемы, снижающие интерес к сексу.

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Тэги: женский оргазм, женские тренировки
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