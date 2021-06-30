Газоснабжающие компании обнародовали июльские цены на газ – они выше июньских

Месячные цены, предлагаемые газоснабжающими компаниями на июль, колеблются от 7,99 и до 15,5 грн за кубометр.

Газоснабжающие компании обнародовали июльские цены на газ – они выше по сравнению с июнем, но базовые годовые тарифные планы не изменились. Об этом сообщает ГазПравда во вторник, 29 июня.

Месячные ценs на июль колеблются от 7,99 и до 15,5 грн за кубометр. Месячные цены на природный газ выросли прежде всего из-за сезонных факторов, в частности высокого спроса, низких запасов в хранилищах, а также злоупотреблений российского Газпрома, искусственно ограничивающего объемы поставок топлива на европейский рынок.

В июле базовые фиксированные цены будут колебаться от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр. Самые низкие цены предложили Агросинтез Трейдинг (7,80 грн за кубометр), Евода Трейд КП Луцкводоканал (7,88 грн за кубометр), Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт (7,89 грн за кубометр), а также ГК Нафтогаз Украины (7,96 грн за кубометр).

Большинство компаний установили цены до 9 грн за кубометр. Но 19 поставщиков продавать клиентам с годовым тарифным планам кубометр топлива по цене от 10 грн и до 13,50 грн.

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