Зарплата в Украине выросла за последний год на 16,8%

За последний год, по сравнению с маем 2020 года, зарплата украинцев выросла на 28,1%, тогда как реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 16,8%.

В Украине в мае 2021 года средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 13 499 гривен – на 44 гривны меньше, чем в апреле. Об этом сообщает Госстат во вторник, 29 июня.

Зарплаты в Украине падают второй месяц подряд – в апреле они сократились на 69 гривен.

За последний год (по сравнению с маем прошлого года) зарплата выросла на 28,1%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 16,8%.

При этом самая высокая начисленная зарплата в мае была в Киеве – 19 287 гривен, самая низкая – в Волынской области – 10 890 гривен.

По данным Госстата, самую большую зарплату получают в сферах Информация и телекоммуникации – 25 265 гривен, Финансовая и страховая деятельность – 21 965 гривен, тогда как самую низкую получают работники сферы Временное размещение и организация питания – 8 875 гривен.

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