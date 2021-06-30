ООН может приостановить все миротворческие миссии в мире

Все миротворческие операции в мире могут прекратиться, если Генассамблея ООН не согласует новый годовой бюджет до 30 июня.

ООН готовится к возможной остановке миротворческих миссий по всему миру. Об этом сообщает Reuters во вторник, 29 июня.

Операции могут быть прекращены, если Генассамблея ООН не сможет согласовать новый бюджет в размере 6 млрд долларов на год до 30 июня.

Некоторые дипломаты объясняют задержку в достижении соглашения изменениями в процедуре переговоров, проблемами с логистикой и жесткими переговорами между Китаем и западными странами.

В свою очередь глава отдела стратегии управления, политики и соблюдения требований ООН Кэтрин Поллард заявила, что 12 миротворческим миссиям всемирной организации, большинство из которых находятся в Африке и на Ближнем Востоке, рекомендовали начать разработку планов действий на случай, если новый бюджет не будет принят вовремя.

«В то же время мы по-прежнему надеемся и уверены, что государства-члены завершат свои переговоры», – подчеркнула Поллард.

Если же 30 июня будет пропущен крайний срок, то генсек Антониу Гутерриш сможет потратить деньги только на охрану активов ООН и обеспечение защиты персонала и миротворцев.

Наконец, глава миротворческих сил ООН Жан-Пьер Лакруа пояснил, что миссии будут сильно ограничены и не смогут осуществлять такие меры, как защита гражданского населения, помощь в борьбе с COVID-19 и поддержка политических усилий и посредничества.

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