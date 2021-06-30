На Германию обрушились мощные ливни
В Штутгарте у здания оперы частично сорвало крышу прямо во время концерта. В городе также затопило несколько автомобильных тоннелей.
Юг и запад Германии накрыли ливни со штормовым ветром. Об этом сообщает ТСН в среду, 30 июня.
В Баварии затопило несколько поселков, люди откачивают воду из подвалов и убирают с улиц тонны грязи.
В Штутгарте у здания оперы частично сорвало крышу и повалило несколько скульптур. В это время в опере как раз проходил концерт, в зале было 250 зрителей. Сквозь дыру в крыше вода полилась на сцену, задев освещение. Обошлось без пострадавших.
В городе затопило несколько автомобильных тоннелей.
Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ураган переместится на север и восток Германии.
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