На Германию обрушились мощные ливни

В Штутгарте у здания оперы частично сорвало крышу прямо во время концерта. В городе также затопило несколько автомобильных тоннелей.

Юг и запад Германии накрыли ливни со штормовым ветром. Об этом сообщает ТСН в среду, 30 июня.

В Баварии затопило несколько поселков, люди откачивают воду из подвалов и убирают с улиц тонны грязи.

В Штутгарте у здания оперы частично сорвало крышу и повалило несколько скульптур. В это время в опере как раз проходил концерт, в зале было 250 зрителей. Сквозь дыру в крыше вода полилась на сцену, задев освещение. Обошлось без пострадавших.

В городе затопило несколько автомобильных тоннелей.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ураган переместится на север и восток Германии.

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