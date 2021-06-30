Путин обеспокоен «военным освоением Украины»

Президент России Владимир Путин во время прямой линии в среду, 30 июня, заявил о военном освоении Украины западными странами.

«Меня беспокоит другая, более фундаментальная вещь, а именно начало военного освоения украинской территории», – сказал он.

Президент РФ отметил, что согласно украинской конституции там не может быть иностранных военных баз, но можно создавать учебные центры или пользоваться какими-то другими формами сотрудничества в военной сфере.

«А вот военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, – это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реально уже жизненных интересов Российской Федерации и народа России. Вот это вызывает беспокойство и об этом мы должны думать», – заявил Путин.

Он подчеркнув, что речь идет вовсе не о попытках «зацепить» Россию.