Путин обеспокоен «военным освоением Украины»
Российский президент воспринимает присутствие иностранных войск в Украине как начало военного освоения территории страны.
Президент России Владимир Путин во время прямой линии в среду, 30 июня, заявил о военном освоении Украины западными странами.
«Меня беспокоит другая, более фундаментальная вещь, а именно начало военного освоения украинской территории», – сказал он.
Президент РФ отметил, что согласно украинской конституции там не может быть иностранных военных баз, но можно создавать учебные центры или пользоваться какими-то другими формами сотрудничества в военной сфере.
«А вот военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, – это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реально уже жизненных интересов Российской Федерации и народа России. Вот это вызывает беспокойство и об этом мы должны думать», – заявил Путин.
Он подчеркнув, что речь идет вовсе не о попытках «зацепить» Россию.
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