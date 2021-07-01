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04:21 01 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США выпустили на свободу 83-летнего комика, осужденного за изнасилование

Билл Косби, чье дело стало одним из знаковых в кампании MeToo, вышел на свободу: его приговор за сексуальное насилие отменен.

Это решение Верховного суда штата Пенсильвания не означает, что Косби не виновен в том, за что его отправили в тюрьму три года назад – в сексуальном насилии против бывшей баскетболистки в 2004 году.

Суд согласился с доводами адвокатов о том, что гособвинение не выполнило соглашение с Косби.

Кросби дал показания в обмен на обещание не предъявлять ему обвинение. По ходу дела прокурор сменился, новый не стал соблюдать договоренность со старым – и в результате, по мнению суда, Косби был лишен права на правосудие.

Он отсидел почти три года.

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Тэги: изнасилование, комик
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