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01:59 02 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве обокрали сотрудницу посольства США

В минувшую субботу в Киеве обокрали сотрудницу посольства Соединенных Штатов Америки. По подозрению в краже задержали уроженку Закарпатской области.

«Воровку удалось задержать. Ею оказалась 19-летняя уроженка Закарпатской области. При ней находилась часть похищенных накануне личных вещей потерпевшей, в частности, дипломатическая карта помощника атташе США, водительское удостоверение и банковские карточки», – сообщается на сайте Киевской городской прокуратуры.

Девушке сообщили о подозрении по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины – кража. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до трех лет.

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Тэги: Киев, кража, посольство США
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