В Киеве обокрали сотрудницу посольства США
В минувшую субботу в Киеве обокрали сотрудницу посольства Соединенных Штатов Америки. По подозрению в краже задержали уроженку Закарпатской области.
«Воровку удалось задержать. Ею оказалась 19-летняя уроженка Закарпатской области. При ней находилась часть похищенных накануне личных вещей потерпевшей, в частности, дипломатическая карта помощника атташе США, водительское удостоверение и банковские карточки», – сообщается на сайте Киевской городской прокуратуры.
Девушке сообщили о подозрении по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины – кража. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до трех лет.
Новости по теме
В отдельных уголовных производствах речь идет не о прямом ущербе столичному бюджету, уточнил прокурор Киева.
Неизвестные проникли в кабинет главы НСЖУ Томиленко и взломали сейф с документами и деньгами.
В Киеве группа подростков избила охранника супермаркета после того, как мужчина сделал им замечание из-за кражи товара, сообщает в Facebook Киев Оперативный.