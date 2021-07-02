В Киеве обокрали сотрудницу посольства США

В минувшую субботу в Киеве обокрали сотрудницу посольства Соединенных Штатов Америки. По подозрению в краже задержали уроженку Закарпатской области.

«Воровку удалось задержать. Ею оказалась 19-летняя уроженка Закарпатской области. При ней находилась часть похищенных накануне личных вещей потерпевшей, в частности, дипломатическая карта помощника атташе США, водительское удостоверение и банковские карточки», – сообщается на сайте Киевской городской прокуратуры.

Девушке сообщили о подозрении по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины – кража. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до трех лет.

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