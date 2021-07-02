Осенняя волна коронавируса неизбежна

Осенью количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией может значительно вырасти из-за штамма Дельта.

Осенью Украину ждет очередная волна заболеваний коронавирусом и это неизбежно. Причем из-за нового штамма Дельта число инфицированных вырастет на 30-40%. Об этом заявил государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Кузин отметил, что в Минздраве рассматривают три варианта развития событий – оптимистичный, реалистичный и пессимистичный.

При пессимистичном варианте будет гораздо больше заражений – 30-40%.

Кузин не исключил возможности миновать этот сценарий. Для этого, считает он, следует ускорить темпы вакцинации.

«Но действительно осенняя волна будет. Надеемся, что она будет идти по оптимистичному или реалистичному сценарию», – резюмировал Кузин.

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