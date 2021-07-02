НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
16:00 02 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Осенняя волна коронавируса неизбежна

Осенью количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией может значительно вырасти из-за штамма Дельта.

Осенью Украину ждет очередная волна заболеваний коронавирусом и это неизбежно. Причем из-за нового штамма Дельта число инфицированных вырастет на 30-40%. Об этом заявил государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Кузин отметил, что в Минздраве рассматривают три варианта развития событий – оптимистичный, реалистичный и пессимистичный.

При пессимистичном варианте будет гораздо больше заражений – 30-40%.

Кузин не исключил возможности миновать этот сценарий. Для этого, считает он, следует ускорить темпы вакцинации.

«Но действительно осенняя волна будет. Надеемся, что она будет идти по оптимистичному или реалистичному сценарию», – резюмировал Кузин.

Источник:
Тэги: вакцина, вакцинация, covid-19, локдаун, штамм дельта
Код блока:
Loading...

Новости по теме

СНБО обсудил противодействие штамму Дельта

Для распространения опасной мутации коронавируса необходимо ввести дополнительные противоэпидемические меры.

Минздрав готовится к COVID-штамму Дельта

В качестве превентивных мер Ляшко назвал увеличение темпов вакцинации и контроль на границе.

Миллион украинцев привили первой дозой от COVID-19

С начала кампании вакцинации две дозы получили почти 124 тысячи человек. Всего в Украине сделали 1 132 821 прививку.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com