Донбасс на грани экокатастрофы

Затопленные объекты представляют угрозу для всего региона. Экологическая «бомба» может рвануть через пару месяцев.

В Кабмине заговорили об экологической катастрофе на Донбассе, в частности, на территориях, неподконтрольных Украине. Экокатастрофа может затронуть и южные районы Ростовской области России. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, это произойдет совсем скоро.

«Через несколько месяцев мы будем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса и в южных районах Ростовской области», – сказал Резников.

Объекты повышенной опасности находятся в Авдеевке, Торецке, Новолуганском, а также в Мариуполе, подчеркнул глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

Он добавил, что в названных им населенных пунктах «пока радиационный фон в пределах нормы».

Проблема заключается в том, что представители «местных администраций» закрыли, а потом затопили шахты, тем самым поставив под угрозу источники питьевой воды. Этими источниками пользуется около 800 тысяч человек.

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