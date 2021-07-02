В Черное море вышли все корабли ЧФ РФ – разведка
После начала международных учений Sea Breeze Россия начала также проводить маневры в Черном море.
В разведке Минобороны заявляют, что Россия вывела все корабли Черноморского флота из-за учений Sea Breeze-2021, который проходят в Черном море.
«Для наблюдения за учениями Россия вывела в море почти весь имеющийся корабельный состав, который выполняет не присущие ему задачи. Страна агрессор пытается продемонстрировать, что она готова к отстаиванию своих интересов с использованием военной силы. Но России явно не хватает сил и средств в Черном море», – сказал представитель разведки Вадим Скибицкий.
Он объясняет действия России страхом потерять доминирование на севере Черного моря.
Скибицкий заявил, что попытка РФ продемонстрировать свою готовность применить силу в море не сопоставима с потенциалом тех стран, которые принимают участие в учениях.
Также он добавил, что Россия боится той поддержки, которую международное сообщество демонстрирует Украине.
Представитель разведки отметил, что Россия с 2015 года проводит морские учения, отрабатывая различные способы и методы поражения тех группировок, которые создаются в Черном море.
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Учения направлены на поддержание стабильности и безопасности в регионе Черного моря, говорят в США.
Документы, касающиеся эсминца Королевского флота типа 45, HMS Defender, показывают, что британцы ждали агрессивной реакции РФ.
В учениях Sea Breeze примет участие 21 страна с шести континентов, в их числе Украина, Британия, Франция, Грузия Польша.