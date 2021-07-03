Известная блогерша напала в Раде на депутата

У народного депутата «Слуги народа» Никиты Потураева во время пресс-брифинга произошла стычка с Ирмой Крат.

Крат пыталась побить Потураева в знак протеста против запуска рынка земли.

Видео распространили в соцсетях. На нем видно, как во время выступления Потураева женщина записывает его на телефон. Она стоит напротив него и начинает обращаться к депутату со словами: «Слушайте меня».

После этого она замахивается и пытается нанести ему удар, депутат ловит и отводит ее руку. После этого она ударила его сумочкой по голове, из зала ее вывела охрана.

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова принял решение лишить ее аккредитации в парламенте.

Ирма Крат – блогер, журналистка, в июле 2014 года была захвачена в плен боевиками на Донбассе. Она также фигурировала в деле о поджоге посольства России в Украине. Имеет скандальную репутацию. В 2015 году обвиняла президента Украины Петра Порошенко в том, что ее любовник был специально подосланным агентом СБУ.

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