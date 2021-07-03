Российского капитана судят за экологическую катастрофу у берегов Шри-Ланки
Вместе с ним по делу о халатности и причинении вреда проходят еще 14 членов экипажа. Обвинения пока не предъявлены.
Зарегистрированный в Сингапуре контейнеровоз «Экспресс Перл», вышедший из индийского порта Хазира, начал терпеть бедствие во время стоянки недалеко от берегов шри-ланкийской столицы Коломбо. Судно загорелось 20 мая и затонуло в первых числах июня.
Но лишь сейчас, говорят экологи, становятся ясны истинные масштабы катастрофы. На пляжах Коломбо обнаружены останки 176 мертвых черепах, 20 дельфинов, четырех китов и бесчисленное количество рыбы. По словам министра окружающей среды Шри-Ланки Махинды Амаравееры, гибель животных может быть связана исключительно с аварией судна.
«Экспресс Перл» перевозил более 270 тонн мазута, 50 тонн дизеля и 25 тонн азотной кислоты, а также другие химикаты. Местные защитники окружающей среды заявили, что акватория Шри-Ланки превратилась в «химический бульон».
Эксперты предупреждают, что последствия катастрофы будут сказываться несколько десятилетий.
Правительство Шри-Ланки потребовало от компании-судовладельца компенсацию в размере 40 млн долларов, куда вошли расходы на помощь в тушении пожара и покрытие убытков примерно 50 тысяч человек, большинство из которых – рыбаки.
В четверг капитан судна, гражданин России Виталий Тюткало уже во второй раз предстал перед Высоким судом Коломбо.
Вместе с ним по делу о халатности и причинении вреда проходят еще 14 членов экипажа. Обвинения пока не предъявлены, но им запрещено покидать пределы страны.
Судебные слушания возобновятся 15 июля.
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