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16:20 03 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Запорожской АЭС запустили четвертый энергоблок

На данный момент в работе находятся четыре энергоблока Запорожской АЭС. Еще на двух ведется плановый средний ремонт.

Энергоблок №4 Запорожской АЭС выведен из резерва и подключен к энергосистеме Украины. ОБ этом сообщается на сайте станции в субботу, 3 июля.

«2 июля в 21 час 30 минут энергоблок №4 Запорожской АЭС выведен из резерва и подключен к энергосистеме. Ведется набор мощности», – говорится в сообщении.

На данный момент в работе находятся четыре энергоблока Запорожской АЭС. На энергоблоке №5 идут 64 сутки планового среднего ремонта, на энергоблоке №6 – 77 сутки планового среднего ремонта.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

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Тэги: Запорожская АЭС, радиационный фон, эноргоблок
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