Путин планирует укрепить «братские связи» с украинцами

В указе президента РФ сказано об укреплении «братских связей между русским, белорусским и украинским народами».

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности страны, где прописаны планы относительно украинцев. Указ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации РФ в субботу, 3 июля.

Как гласит указ, достижение целей внешней политики Кремля будет реализовано с помощью, в том числе, укрепления «братских связей между русским, белорусским и украинским народами».

В то же время в стратегии не прописаны конкретные шаги, которые Россия собирается предпринимать для этого.

Также документ ставит задачу укрепления позиций русского языка как «языка международного общения» и оказания поддержки гражданам РФ, которые проживают в других странах, в сохранении их «общероссийской культурной идентичности».

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