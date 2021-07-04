Зеленский поздравил США с Днем независимости
Глава государства поздравил американских граждан и лидера Соединенных Штатов с Днем независимости.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан США и главу Белого дома Джо Байдена с Днем независимости. Поздравление появилось в Twitter главы государства.
«Искренние поздравления президенту США и американскому народу с Днем независимости! Наши страны объединяют демократические ценности и стремление к свободе. Наша дружба и стратегическое партнерство творят общую историю успеха. Благодарен США за неизменную поддержку суверенитета», – написал Зеленский в соцсети.
Соединенные Штаты отмечают День независимости 4 июля. Это день принятия Декларации независимости США в 1776 году, которая провозглашает независимость страны от Королевства Великобритании.
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