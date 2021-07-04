Украина получит военное судно

Собственный военный корабль Украина получит в конце 2023 года. Также ожидается поставка турецких беспилотников Bayraktar.

Украина в конце 2023 года получит собственный военный корабль. К строительству судна уже приступили в Турции. Его достройка будет производиться в Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен в Украине до конца 2023″, – сказал Зеленский во время выступления перед Военно-морскими силами Украины в ходе своего визита в Одесскую область 4 июля.

Зеленский добавил, что также в ближайшем времени ожидается поставка турецких беспилотников Bayraktar. Их передадут украинской морской авиации.

«Успешным является движение по усилению нашей морской авиации. Мы ожидаем уже в скором времени получить современные и эффективные бесплотные летательные аппараты Bayraktar», – сказал президент.

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