НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
18:53 04 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Кремле высказались о встречи Зеленского и Путина

В России обещают отправлять «гуманитарную помощь» на оккупированный Донбасс, потому что не могут «закрывать глаза на проблемы жителей».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что усложняет подготовку к встрече президентов России и Украины – Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

По его словам, подготовка к встрече двух президентов осложняется тем, что украинская власть якобы не желает выполнять минские договоренности по урегулированию на Донбассе, а также «осуществляет давление на политических оппонентов».

Кроме того, пресс-секретарь Путина сказал, что Россия продолжит отправлять «гуманитарную помощь» на оккупированный Донбасс, потому что не может «закрывать глаза на проблемы жителей».

Источник:
Тэги: Украина, Россия, Кремль, Донбасс, песков
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Урегулирование конфликта на Донбассе на 99% зависит от РФ – Зеленский

Украина изо всех сил пытается не допустить заморозки конфликта на Донбассе, подчеркнул Зеленский.

Кремль обеспокоен обострением на Донбассе

Песков утверждает, что «Россия делала и будет делать все возможное» для деэскалации вспышки на линии соприкосновения.

Кремль упрекает украинские власти в бездействии по Донбассу

Представители украинского руководства все чаще и более настойчиво говорят о том, что Минские договоренности нужно менять, отметил Дмитрий Песков.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com