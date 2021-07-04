В Кремле высказались о встречи Зеленского и Путина
В России обещают отправлять «гуманитарную помощь» на оккупированный Донбасс, потому что не могут «закрывать глаза на проблемы жителей».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что усложняет подготовку к встрече президентов России и Украины – Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.
По его словам, подготовка к встрече двух президентов осложняется тем, что украинская власть якобы не желает выполнять минские договоренности по урегулированию на Донбассе, а также «осуществляет давление на политических оппонентов».
Кроме того, пресс-секретарь Путина сказал, что Россия продолжит отправлять «гуманитарную помощь» на оккупированный Донбасс, потому что не может «закрывать глаза на проблемы жителей».
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Украина изо всех сил пытается не допустить заморозки конфликта на Донбассе, подчеркнул Зеленский.
Песков утверждает, что «Россия делала и будет делать все возможное» для деэскалации вспышки на линии соприкосновения.
Представители украинского руководства все чаще и более настойчиво говорят о том, что Минские договоренности нужно менять, отметил Дмитрий Песков.