В Кремле высказались о встречи Зеленского и Путина

В России обещают отправлять «гуманитарную помощь» на оккупированный Донбасс, потому что не могут «закрывать глаза на проблемы жителей».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что усложняет подготовку к встрече президентов России и Украины – Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

По его словам, подготовка к встрече двух президентов осложняется тем, что украинская власть якобы не желает выполнять минские договоренности по урегулированию на Донбассе, а также «осуществляет давление на политических оппонентов».

Кроме того, пресс-секретарь Путина сказал, что Россия продолжит отправлять «гуманитарную помощь» на оккупированный Донбасс, потому что не может «закрывать глаза на проблемы жителей».

Тэги: Украина, Россия, Кремль, Донбасс, песков