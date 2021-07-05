Зеленский заявил о «незавершенности» ЕС и НАТО

Для Украины членство в ЕС и НАТО – гарантия безопасности и благосостояния, подчеркнул президент.

Киев сделал достаточно для получения подтвержденных сроков членства в Евросоюзе и НАТО. Без Украины эти организации не будут завершенными. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский на форуме Украина 30. Международная политика в Киеве, сообщает его пресс-служба в понедельник, 5 июля.

«Я всегда говорю, что проекты ЕС и НАТО не будут завершены без Украины. Обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО является основополагающим стратегическим приоритетом внешней политики Украины», – отметил Зеленский.

Он добавил, что, согласно последним исследованиям, более 60% граждан поддерживают вступление Украины в ЕС и убедительное большинство – в НАТО.

«Для нас это гарантия благополучия и безопасности. Безопасность – приоритет. И гарантия благосостояния. Наше государство и украинский народ, я считаю, уже сделали достаточно для того, чтобы получить от партнеров четкие подтверждения того, когда, как Украина будет членом ЕС и членом Альянса», – резюмировал президент.

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