Летающий автомобиль AirCar совершил первый междугородний перелет
Словацкая летающая машина AirCar успешно совершила первый междугородний перелет — из аэропорта Нитры в Братиславу.
Города разделяет почти сто километров. Автомобиль преодолел это расстояние по воздуху за 35 минут, разогнавшись до 170 км/ч, пишет BBC.
За рулем AirCar был его создатель — профессор и дизайнер Штефан Кляйн. Приземлившись в аэропорту Братиславы, он за две с половиной минуты трансформировал летающий автомобиль в спорткар и поехал выпить чашку кофе рядом с Академией изящных искусств, где преподает.
По словам Кляйна, AirCar может пролететь около тысячи километров на высоте 2,5 тысячи метров. В салоне может находится два человека общим весом до 200 килограммов. В летающем автомобиле стоит двигатель от BMW, он работает на обычном бензине.
В отличие от дронов-такси, AirCar не может взлетать и приземляться вертикально, ему нужна взлетно-посадочная полоса. Чтобы управлять AirCar, нужна лицензия пилота и водительское удостоверение.
Кляйн и его компания потратили на разработку прототипа два года и почти два миллиона евро.
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