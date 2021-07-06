Минздрав о сроках масочного режима

Даже те украинцы, которые получили две дозы вакцины против коронавируса, обязаны носить защитные маски.

Граждане Украины смогут больше не носить защитные маски, если в стране будет высокий уровень вакцинации или же мир справится с коронавирусом. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, пишет ТСН.

Он подчеркнул, что даже те украинцы, которые получили две дозы COVID-вакцины, обязаны носить маски.

«Несмотря на уже проведенную вакцинацию, на то, что часть людей, которые переболели, даже на фоне улучшения эпидемических показателей международные организации, ВОЗ, CDC вводят дополнительную норму даже для вакцинированных людей продолжать носить маски. Особенно, когда мы находимся в замкнутом пространстве или если недостаточный уровень вентиляции и мы не можем гарантировать, что люди не заразятся», – сказал Кузин.

Что касается ношения масок в помещениях, то разрешения на их снятие не будет еще продолжительное время.

«Для закрытых помещений скорее всего маски останутся еще на долгое время, пока мы не достигнем адекватных уровней вакцинации или пока весь мир не попрощается с коронавирусной болезнью», – подчеркнул главный санитарный врач.

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