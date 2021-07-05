В США рассказали о передачи вакцин Украине
США купят 500 миллионов доз вакцин Pfizer, часть из которых передадут Украине. Также Штаты помогут с транспортировкой препарата.
США через программу COVAX передадут часть вакцин Украине. Передача препаратов состоится в рамках планов США в отношении приобретения и транспортировки 500 миллионов доз вакцин Pfizer и BioNTech. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщает пресс-служба посольства США в Украине.
Согласно сообщению, транспортировкой и хранением по системе «холодовой цепи» займется агентство USAID, которое также расположено на территории Украины.
«Соединенные Штаты являются крупнейшим донором международной программы Ковакс, мы уже предоставили более 4 миллиардов долларов этой программе на обеспечение вакцинами людей по всему миру», – отмечает пресс-служба посольства.
Правительство США, со своей стороны, планирует продолжить сотрудничество с Украиной и другими странами, чтобы уменьшить уровень заражений от коронавируса в мире.
Новости по теме
В Винницкой области спустя четыре часа после вакцинации от коронавируса умер 47-летний местный житель.
Осенью количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией может значительно вырасти из-за штамма Дельта.
Вакцина будет использоваться в Украине только тогда, когда она будет зарегистрирована должным образом, пояснил Виктор Ляшко.