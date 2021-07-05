В США рассказали о передачи вакцин Украине

США купят 500 миллионов доз вакцин Pfizer, часть из которых передадут Украине. Также Штаты помогут с транспортировкой препарата.

США через программу COVAX передадут часть вакцин Украине. Передача препаратов состоится в рамках планов США в отношении приобретения и транспортировки 500 миллионов доз вакцин Pfizer и BioNTech. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

Согласно сообщению, транспортировкой и хранением по системе «холодовой цепи» займется агентство USAID, которое также расположено на территории Украины.

«Соединенные Штаты являются крупнейшим донором международной программы Ковакс, мы уже предоставили более 4 миллиардов долларов этой программе на обеспечение вакцинами людей по всему миру», – отмечает пресс-служба посольства.

Правительство США, со своей стороны, планирует продолжить сотрудничество с Украиной и другими странами, чтобы уменьшить уровень заражений от коронавируса в мире.

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