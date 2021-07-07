Сидевшего на унитазе австрийца укусил питон
Он встал в 6 утра и отправился в туалет. Однако во время сидения на унитазе он ощутил укус в области гениталий.
Он посмотрел вниз и увидел в воде сетчатого питона-альбиноса.
Пострадавший вызвал спецслужбы.
Как удалось выяснить, рептилия длиной 1,6 метра сбежала из квартиры соседа, проживающего через дорогу, и заползла в канализацию. Ее укус не несет опасности для жизни человека.
Несмотря на это, полиция призвала 26-летнего владельца питона, который держит еще десять неядовитых змей и ящерицу, внимательней относиться к содержанию и возможности бегства рептилий.
Новости по теме
Впервые австралийский суд постановил, что работники имеют законное право ходить в туалет. А топ-менеджер, запрещавший это делать, теперь будет платить компенсацию.
Преступник предлагал потерпевшей сексуально удовлетворить его.
«Умный туалет» в настоящее время находится в стадии разработок, которые ведутся командой из Университета Висконсина-Мэдисона.