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06:40 07 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сидевшего на унитазе австрийца укусил питон

Он встал в 6 утра и отправился в туалет. Однако во время сидения на унитазе он ощутил укус в области гениталий.

Он посмотрел вниз и увидел в воде сетчатого питона-альбиноса.

Пострадавший вызвал спецслужбы.

Как удалось выяснить, рептилия длиной 1,6 метра сбежала из квартиры соседа, проживающего через дорогу, и заползла в канализацию. Ее укус не несет опасности для жизни человека.

Несмотря на это, полиция призвала 26-летнего владельца питона, который держит еще десять неядовитых змей и ящерицу, внимательней относиться к содержанию и возможности бегства рептилий.

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Тэги: туалет, унитаз, питон
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