Автоматического списания средств не будет – Минюст

Деньги на банковских счетах украинцев, которые имеют долги за коммунальные услуги, будут арестовываться, но не списываться.

В Министерстве юстиции отрицают информацию о том, что долги за жилищно-коммунальные услуги или штрафы будут списываться автоматически с банковских карт. Деньги будут арестовываться, но списываться не будут. Об этом во вторник, 6 июля, сообщила пресс-служба Минюста.

«Задолжали за ЖКХ или не уплатили штраф за превышение скорости – средства на вашем банковском счете могут быть арестованы в автоматизированном режиме. Но при этом речь не идет об автоматическом списании средств», – заявили в министерстве.

Там пояснили, что сначала факт неуплаты штрафа или задолженности по ЖКХ должен подтвердить суд или другой орган, и только потом, если должник не рассчитается, – его деньги на банковском счете может арестовать исполнительная служба.

То есть средства будут оставаться на счете гражданина, но он не сможет ими пользоваться.

«Все это возможно только в случае открытия исполнительного производства», – отметили в Минюсте, добавив, что гражданин сможет свободно распоряжаться средствами на своих других, не арестованных, счетах.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, в Минюсте советуют проверять наличие долгов на специальных платформах:

Единый реестр должников;

портал Онлайн-дом юстиции;

электронный сервис государственных услуг Дия;

Автоматизированная система исполнительного производства (АСВП).

Тэги: долги, коммунальные услуги, банковский счет