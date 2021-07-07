Автоматического списания средств не будет – Минюст
Деньги на банковских счетах украинцев, которые имеют долги за коммунальные услуги, будут арестовываться, но не списываться.
В Министерстве юстиции отрицают информацию о том, что долги за жилищно-коммунальные услуги или штрафы будут списываться автоматически с банковских карт. Деньги будут арестовываться, но списываться не будут. Об этом во вторник, 6 июля, сообщила пресс-служба Минюста.
«Задолжали за ЖКХ или не уплатили штраф за превышение скорости – средства на вашем банковском счете могут быть арестованы в автоматизированном режиме. Но при этом речь не идет об автоматическом списании средств», – заявили в министерстве.
Там пояснили, что сначала факт неуплаты штрафа или задолженности по ЖКХ должен подтвердить суд или другой орган, и только потом, если должник не рассчитается, – его деньги на банковском счете может арестовать исполнительная служба.
То есть средства будут оставаться на счете гражданина, но он не сможет ими пользоваться.
«Все это возможно только в случае открытия исполнительного производства», – отметили в Минюсте, добавив, что гражданин сможет свободно распоряжаться средствами на своих других, не арестованных, счетах.
Чтобы не попасть в такую ситуацию, в Минюсте советуют проверять наличие долгов на специальных платформах:
- Единый реестр должников;
- портал Онлайн-дом юстиции;
- электронный сервис государственных услуг Дия;
- Автоматизированная система исполнительного производства (АСВП).
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