Занятия спортом могут компенсировать вред от недосыпа

Австралийские ученые выяснили, что эти два фактора могут влиять на здоровье комбинированно.

Недосып и низкая физическая активность независимо друг от друга увеличивают риск преждевременной смерти, развития сердечно-сосудистых заболеваний и возникновения рака, пишет Science Daily.

Австралийские ученые выяснили, что эти два фактора могут влиять на здоровье и комбинированно. При этом оказалось, вред от некачественного сна можно компенсировать занятиями спортом.

К таким выводам ученые пришли после анализа информации о 380 тысячах людей, собранной в базе данных UK Biobank за 11-15 лет.

Качество сна добровольцев оценивалось по пятибалльной шкале. Самое высокое наблюдалось у физически активных молодых худых обеспеченных женщин, которые не имели проблем с психикой, ели много овощей и фруктов, не работали посменно, никогда не курили и употребляли мало алкоголя.

Чем ниже балл, тем больше он был связан с риском смерти от всех типов сердечно-сосудистых заболеваний и от ишемического инсульта.

Самый низкий риск преждевременной смерти был в группе «высокая физическая активность + здоровый сон». У тех, кто мало двигался и плохо спал, он был выше на 57%.

Ученые пришли к выводу, что рекомендованные ВОЗ 150 минут умеренной или 75 минут активной физической нагрузки в день нивелируют большую часть вредного влияния недосыпа и ослабляют его связь с риском преждевременной смерти.

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