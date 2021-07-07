Штамм дельта стал доминирующим в США и Германии

Новый штамм стремительно распространяется по миру. На территории Германии доля распространения Дельты составляет 59%, в США – почти 52%.

Штамм коронавируса Дельта продолжает стремительно распространяться по всему миру и уже стал доминирующим на территории США и Германии. Об этом сообщают NBC и немецкое издание Der Spiegel.

Так, согласно докладу Института вирусологии имени Роберта Коха, начиная с конца июня, доля распространения Дельты на территории Германии составляет 59%. В частности, новый штамм вытеснил своего предшественника – Альфу, который был распространен в Европе в начале текущего года. Сейчас только треть всех зарегистрированных случаев принадлежит альфа-варианту.

Тем временем в медицинском регуляторе CDC США также сообщили, что по состоянию на начало июля штамм Дельта также стал доминирующим и на территории страны. Сегодня доля распространения штамма составляет 51,7%.

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