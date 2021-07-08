«Тампа» выиграла Кубок Стэнли второй год подряд

«Тампа» обыграла «Монреаль» в финале Кубка Стэнли и завоевала трофей, который стал третьим в истории клуба. «Тампа» ранее побеждала в 2004 и 2020 годах.

В пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счетом 1:0 и победила в турнире. Счет в финальной серии – 4-1.

В составе победителей единственную шайбу забросил Росс Колтон.

Ранее в серии «Тампа» одержала победы со счетом 5:1, 3:1 и 6:3, а «Монреаль» обыгрывал соперника со счетом 3:2.

Напомним, в полуфинале турнира «Лайтнинг» прошли «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4-3 в серии, а «Монреаль» победил «Вегас Голден Найтс» – 4-2.

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